Ufficiale, Serie C: la gara tra Gelbison e Catanzaro si giocherà all’Arechi di Salerno

Domenica pomeriggio si giocherà alle ore 14:30 il match tra Gelbison e Catanzaro, gara della trentatreesima giornata di Serie C (girone C). Invece che il classico Raffaele Guariglia di Agropoli però, il teatro della sfida sarà l’Arechi di Salerno. La decisione è arrivata poiché la gara potrebbe regalare la vittoria del campionato e la Serie C al Catanzaro. Sin dalle scorse ore emergeva la criticità legata alla richiesta dei biglietti da parte degli ospiti, e per questo è stato deciso il campo di luo. L’impianto di Salerno ospiterà quindi in meno di 24 ore Salernitana-Bologna (sabato ore 18) e Gelbison-Catanzaro (domenica ore 14:30).