Fiorentina-West Ham, due tifosi viola arrestati per resistenza a pubblico ufficiale

Due tifosi della Fiorentina sono stati arrestati a Praga per resistenza a pubblico ufficiale, diciannove invece sono sottoposti dalla polizia ceca allo stato di fermo per l’identificazione. Lo apprende l’Ansa da fonti interne alla questura fiorentina. Se in seguito all’analisi delle immagini video le forze dell’ordine ceche dovessero identificare altri tifosi viola coinvolti negli scontri, andrebbero senz’altro a scattare altri arresti.