Barcellona: “Rispettiamo la decisione di Messi”

Il Barcellona ci ha provato ma Lionel Messi ha preferito l’Inter Miami. Dopo l’annuncio del giocatore argentino, il club blaugrana ha diramato una nota per rivelare che lunedì Jorge Messi, padre e agente di Leo, “ha comunicato al presidente Laporta la decisione del giocatore di firmare per l’Inter Miami nonostante la proposta presentata dal Barcellona davanti alla volontà espressa sia dal Barcellona che da Lionel Messi di tornare a vestire di azulgrana. Il presidente Laporta ha compreso e ha rispettato la decisione di Messi di voler competere in un campionato meno esigente e più lontano dalla luce dei riflettori e dalla pressione a cui è stato sottoposto negli ultimi anni”. “Sia Joan Laporta che Jorge Messi hanno anche deciso di lavorare insieme per promuovere un grande tributo da parte dei tifosi del Barcellona a un calciatore che è stato, è e sarà sempre amato dal Barça”, conclude la nota del club catalano.