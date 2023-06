Fiorentina-West Ham 1-2, beffa atroce al 90′: la decide il gol di Bowen (VIDEO)

di Christian Poliseno 48

Beffa atroce per la Fiorentina in finale di Conference League contro il West Ham. Gli inglesi infatti, sono andati in vantaggio al minuto 90′ grazie al gol di Jarrod Bowen, che batte Terraciano sbucando da dietro la difesa viola. Ecco il video del gol che decide la finale: 1-2 il risultato.