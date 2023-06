Fiorentina-West Ham, buone notizie per Italiano: Barak e Gonzalez regolarmente in gruppo

A 48 ore dalla finale di Conference League contro il West Ham arrivano buone notizie per Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina. Sia Barak, che aveva saltato la sfida contro il Sassuolo per uno stato febbrile, che Nico Gonzalez, il quale aveva rimediato una botta al ginocchio durante il match, hanno svolto regolarmente il lavoro con i compagni. Nell’allenamento odierno, i viola hanno suddiviso la propria seduta fra una prima parte di riscaldamento fisico-atletico, ed una tecnico-tattica. Domani unica seduta di allenamento, il cui inizio è fissato per le ore 10:30, con partenza della truppa gigliata alla volta di Praga nel primo pomeriggio e conferenza stampa del tecnico Vincenzo Italiano e due giocatori viola, all’interno della sala stampa dello stadio Eden Arena, dalle ore 19:15.