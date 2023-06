Atalanta, Percassi: “Con Gasperini rapporto sincero, ci confronteremo”

“Con Gasperini c’è sempre stato un rapporto sincero. Penso ci si debba confrontare e parlare, perché è chiaro come sette anni siano tanti. Ci incontreremo”. Così Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Gian Piero Gasperini. “Il mister ha un contratto ed è legato al club, ma è giusto da parte nostra ascolare ciò che avrà da dire, sperando di trovarci d’accordo nelle condizioni per andare avanti in questo nostro percorso insieme”.