Fiorentina-West Ham, Amrabat: “Tifosi viola tra i migliori al mondo, grande stagione e sono orgoglioso”

Sofyan Amrabat ha affidato al proprio profilo Instagram quanto accaduto nella finale di Conference League che ha visto la sua Fiorentina sconfitta per 2-1 dal West Ham. “Aver perso è doloroso per noi giocatori e per i tifosi, ma sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra. Tutti insieme siamo arrivati a due finali, non aver trionfato è il mio più grande rammarico – scrive Amrabat – Voglio ringraziare tutte le persone dello staff che si sono impegnati per far sì che potessimo avere questa grande stagione, siamo arrivati qui per il grande supporto dei tifosi. Con voi questo club tornerà a lottare per vincere. Siete tra le migliori tifoserie al mondo.”