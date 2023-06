Formazioni ufficiali Italia-Corea del Sud: semifinale Mondiale Under 20 2023

Le formazioni ufficiali di Italia-Corea del Sud, semifinale del Mondiale Under 20. Si gioca al ‘Diego Armando Maradona’ di La Plata. Uruguay e Israele apriranno il programma alle ore 14.30 locali (quando in Italia saranno le 19.30). Poi, alle 23, spazio agli azzurrini di Nunziata, protagonisti del torneo dopo le vittorie su Inghilterra e Brasile. L’altra vittoria decisiva è arrivata nei quarti contro la Colombia, con il 3-1 firmato Casadei, Baldanzi ed Esposito che ha proiettato l’Italia verso la terza semifinale mondiale consecutiva a livello di Under 20.

Le formazioni ufficiali

