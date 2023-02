Highlights e gol Nottingham Forest-Manchester City 1-1: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 43

Il video dei gol e degli highlights di Nottingham Forest-Manchester City 1-1, match valevole per la ventiquattresima giornata della Premier League 2022/2023. Beffati nel finale i ragazzi di Guardiola, che conducono dal 41′ grazie alla rete di Bernardo Silva ma vengono raggiunti a 6′ dalla fine dal neo entrato Chris Wood. Per i citizens si tratta di due punti persi molto pesanti in ottica titolo, specialmente dopo il successo dell’Arsenal nel lunch match contro l’Aston Villa. I gunners ora sono primi a +2 e con una partita da recuperare.