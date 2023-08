Fiorentina-Rapid Vienna, Barisic: “Loro sono favoriti, per noi un privilegio essere qui”

“È un privilegio per noi giocare qui così come lo è stato vincere la gara di andata. La Fiorentina è la squadra favorita per il passaggio del turno, ci mancano giocatori importanti, ma pensiamo al privilegio di esserci e a giocarci al massimo le nostre possibilità”. Lo ha dichiarato l’allenatore del Rapid Vienna, Zoran Barisic, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno del dentro o fuori per i gironi di Conference League contro la Fiorentina: “Non ci sono giocatori che temo della Fiorentina. Considerando la qualità della rosa della squadra viola non si può stare tranquilli. Sulla carta vorrei che la mia di squadra attaccasse tutta la partita e segnasse più gol possibili, però occorrerà fare attenzione. Abbiamo visto la gara dei viola contro il Lecce, sono quelle partite che magari possono andare anche sul tre a zero ma poi alla fine finiscono in pareggio. Sappiamo che noi abbiamo più sfide nelle gambe di loro ma non so se questo è un vantaggio o uno svantaggio”.