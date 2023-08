Fiorentina-Rapid Vienna: arrivati a Firenze circa 2.000 tifosi austriaci

Cresce l’attesa per il match tra Fiorentina e Rapid Vienna, valevole per il ritorno del turno decisivo dei preliminari di Conference League 2023/2024. La sfida è in programma nella giornata di giovedì 31 agosto all’Artemio Franchi e circa 2.000 tifosi sono arrivati a Firenze dall’Austria, caricati dall’1-0 dell’andata. Al club austriaco basterebbe infatti anche un pareggio per centrare una storica qualificazione alla competizione europea. Nel frattempo, la questura di Firenze non vuole farsi trovare impreparata ed ha già predisposto tutti i consueti servizi, compresi quelli di staffetta per gli ospiti.