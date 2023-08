F1 GP Italia 2023, Gasly: “Felice di tornare su questo circuito, ho un feeling particolare con Monza”

In vista del weekend del GP d’Italia 2023 a Monza, Pierre Gasly ha parlato di ciò che si aspetta. Il francese dell’Alpine, reduce dal podio a Zandvoort, ha vinto la gara nel 2020 al volante dell’AlphaTauri: “Le motivazioni non mancano. Ho un feeling particolare con questa pista e non può che farmi piacere tornare a Monza. La vittoria di tre anni fa fu un’emozione indimenticabile. Nella mia carriera c’è un pre e un post Monza“.

Il pilota francese, intervenuto all’evento organizzato da Alpine e Kappa con la nuova collezione Trackside presentata al Basic Village di Milano, ha poi aggiunto: “Ogni weekend cerchiamo di fare il meglio e, per fortuna, con 22 gare a disposizione abbiamo molte possibilità. Anche a Monza proveremo a ottenere il miglior risultato possibile. Si tratta di una pista con poche curve, ma molto tecnica e veloce. Ci aspetta una bella sfida“. “Siamo orgogliosi di essere partner di Alpine” ha invece detto Lorenzo Boglione, numero uno di BasicNet, che gestisce il mondo Kappa in occasione dell’evento.