Fiorentina, Italiano: “Cukaricki squadra interessante, out Bonaventura e Biraghi”

Il tecnico della Fiorentina Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League con il Cukaricki: “Stiamo bene, dobbiamo pensare al campo e ai ragazzi. Si vince tutti insieme e si perde tutti insieme.Il Cukaricki è una squadra giovane e interessante, non escono mai dalla partita. Dobbiamo fare punti pesanti. Sono convinto che saremo molto più convinti e cinici in fase realizzativa. I ragazzi devono essere più cattivi negli ultimi 10 metri. Serve una crescita caratteriale e mentale. Nel secondo tempo con l’Empoli abbiamo fatto troppi errori individuali e se non chiudiamo le partita poi le andiamo a perdere. In questo momento siamo dentro a tutte e tre le competizioni e ci teniamo a onorarle entrambe. Il sogno è quello di vincere un trofeo. In campionato vogliamo fare bene e l’obiettivo sarebbe migliorare i risultati degli ultimi anni. Non ci precludiamo nessun traguardo”.

L’allenatore dei viola ha fatto un punto sulle assenze e sui dubbi di formazione: “Domani saranno fuori Bonaventura e Biraghi, Ikonè ieri si è allenato e speriamo torni in condizione. Per il resto saranno tutti a disposizione. Beltran è un attaccante che sa giocare molto bene nella zona centrale. Non ha le caratteristiche per giocare esterno. Le nostre prime punte inizieranno a segnare di più. Kayode sta facendo gli straordinari e non può giocarle tutte. Faremo giocare delle partite a Pierozzi, che è un giovane molto promettente”.

Il tecnico ha chiosato parlando di Ikoné e Maxime Lopez: Ikoné deve migliorare in fase di finalizzazione e deve avere più voglia di fare gol. Non gli piace giocare a sinistra, preferisce convergere al centro da destra. Sa che può essere utile anche a sinistra. Ha caratteristiche uniche nella nostra squadra. Maxime Lopez è un ragazzo molto intelligente, sta iniziando a entrare nelle dinamiche di squadra. Non ha avuto molto minutaggio, ma avrà le sue occasione e domani sarà titolare a centrocampo”.