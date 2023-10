Atp 500 Vienna, Sinner torna in campo: sulla sua strada c’è ancora Shelton

A due settimane dalla sfida andata in scena agli ottavi di finale del Rolex Shanghai Masters, sarà ancora Jannik Sinner contro Ben Shelton. Quella vittoria ottenuta dallo statunitense in rimonta con il punteggio di 2-6 6-3 7-6(5) costò al numero 1 azzurro l’eliminazione dal Masters 1000 cinese e la prima sconfitta dopo una serie di sette successi consecutivi che avevano permesso all’altoatesino anche di conquistare il titolo all’ATP 500 di Pechino. E proprio contro Shelton, Sinner tornerà in campo nel primo turno dell’Erste Bank Open, torneo ATP 500 in corso di svolgimento sul cemento indoor del Wiener Stadthalle di Vienna.

Per l’allievo di Simone Vagnozzi, testa di serie numero 2 del tabellone, si tratterà della terza partecipazione ad un torneo sul cemento indoor nel 2023. L’azzurro ha già conquistato il titolo di Montpellier, battendo in finale Maxime Cressy, e si è poi arreso nell’ultimo atto di Rotterdam a Daniil Medvedev. È infatti di otto vittorie e una sconfitta il bilancio stagionale del numero 1 d’Italia su questa superficie.

Per Sinner sarà la quinta presenza in carriera all’Erste Bank Open. Nel 2022, l’altoatesino uscì sconfitto ai quarti di finale contro Daniil Medvedev, mentre nel 2021 arrivò l’eliminazione in semifinale contro Frances Tiafoe. In quell’occasione, l’altoatesino andava a caccia di punti pesanti per centrare la qualificazione alle Finals, ma si arrese in rimonta allo statunitense, che spinto dal pubblico riuscì a ribaltare l’inerzia della partita. Nel 2020, l’attuale numero 4 del mondo fu costretto al ritiro dopo pochi game nel match di secondo turno con Andrey Rublev mentre alla prima partecipazione, nel 2019, fu battuto da Gael Monfils, sempre al secondo turno. Per Sinner saranno totalmente diverse le prospettive nel 2023. Fresco di convocazione con la nazionale azzurra alle Final Eight di Coppa Davis, con una qualificazione alle Finals già raggiunta, l’azzurro farà di tutto per chiudere l’anno nel migliore dei modi.

C’era invece stato qualche dubbio alla vigilia sulla presenza di Shelton nella rassegna austriaca. Il tennista statunitense è infatti reduce dal trionfo raggiunto a Tokyo, dove ha superato Aslan Karatsev con il punteggio di 7-5 6-1 per conquistare il suo primo titolo nel circuito maggiore e il best ranking al numero 19 della classifica mondiale. Ma proprio a Vienna, Shelton, che occupa al momento la posizione numero 12 della Race, proverà a guadagnare punti importanti in ottica Nitto ATP Finals. Il ventunenne di Atlanta sta vivendo la miglior stagione della sua carriera. Oltre al titolo in Giappone, ha infatti disputato la prima semifinale Slam agli US Open, dove si è arreso solamente al futuro vincitore Novak Djokovic, nonché i quarti di finale agli Australian Open di inizio anno. Per lo statunitense sarà la prima partecipazione in assoluto sul cemento indoor di Vienna. Il match è in programma non prima delle ore 17:30 sul Campo Centrale.