Fiorentina, Terracciano: “Abbiamo l’opportunità di cancellare il ko con l’Empoli, domani massima attenzione”

Il portiere della Fiorentina Terracciano ha parlato in conferenza stampa, accanto a Italiano, alla vigilia della sfida di Conference League con il Cukaricki: “Dobbiamo cancellare il ko di Empoli, quello che ci siamo detti resta dentro lo spogliatoi. L’attenzione è verso la partita di domani. Dopo una sconfitta è giusto che ci siano malumori. Non ci esaltiamo nei momenti positivi e non ci buttiamo giù in quelli negativi. Penso solo al lavoro quotidiano e giocare partita dopo partita senza perdere tempo alle voci di mercato”.