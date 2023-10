Fiorentina-Ferencvaros, rivedi la conferenza stampa di Italiano (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti

“Questa classifica richiede un’accelerata in termini di punti, dobbiamo sfruttare l’inerzia, l’entusiasmo e il fattore campo, rispettando il nostro avversario che è in vantaggio in classifica rispetto a noi. Stankovic è un allenatore importante, dobbiamo però ottenere i tre punti”. Sono le parole di Vincenzo Italiano alla vigilia di Fiorentina-Ferencvaros, match della seconda giornata del girone di Conference League. Di seguito, il video integrale della conferenza stampa del tecnico viola.