Fiorentina-Ferencvaros, Italiano: “Serve la massima concentrazione. Spero di recuperare Biraghi”

“Stamattina nell’unico momento in cui abbiamo approfondito il tema della partita di domani ho chiesto ai ragazzi di approcciarla come nelle ultime gare. Abbiamo l’opportunità di fare punti e quindi dobbiamo affrontarla con la massima concentrazione”. Queste le parole del tecnico viola Vincenzo Italiano, alla vigilia della gara fra Fiorentina e Ferencvaros, valida per i gironi di Conference League e in programma domani sera al Franchi. “Si tratta di una partita molto importante perché è la prima in casa di questo girone e dobbiamo ottenere il massimo in termini di punti, cercando di ripetere quanto fatto ultimamente – ha aggiunto Italiano -. Questa classifica richiede un’accelerata in termini di punti, dobbiamo sfruttare l’inerzia, l’entusiasmo e il fattore campo, rispettando il nostro avversario che è in vantaggio in classifica rispetto a noi. Stankovic è un allenatore importante, dobbiamo però ottenere i tre punti”. Italiano ha ufficializzato che domani giocherà Christensen. L’altro dubbio è legato a Biraghi, reduce da un infortunio: “La sua caviglia è molto migliorata, si è allenato in gruppo, se domani sarà risolto il suo problema, sarà della partita. Mi auguro di si”.