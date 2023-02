Fiorentina-Braga, rivedi la conferenza stampa di Vincenzo Italiano (VIDEO)

di Giorgio Billone 3

Il video delle parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Braga, match valido per il ritorno dei playoff di Conference League. 0-4 all’andata per i viola, che però assolutamente non devono abbassare la guardia. Ed è per questo che il mister viola ha espresso parole chiare per non far sottovalutare l’impegno. In alto ecco il video con le parole dell’allenatore dei toscani.