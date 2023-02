Tennis, Djokovic: “Sto bene, giocherò a Dubai. Aspetto ancora di sapere se potrò entrare negli Usa”

Il tennista serbo, Novak Djokovic, ha organizzato una conferenza stampa a Belgrado, per parlare dei prossimi appuntamenti stagionali da affrontare e di tante altre tematiche. Nello specifico il numero uno al mondo ha dichiarato: “Mi sento bene, quindi tornerò a giocare settimana prossima a Dubai. Sono in attesa poi di una risposta dagli Stati Uniti, per capire se potrò entrare nel paese e giocare i tornei di Indian Wells e Miami”.

Prima di iniziare a parlare ai microfoni, inoltre, c’è stato un momento di celebrazione per Djokovic, per festeggiare le 377 settimane in testa al ranking Atp. Un record come quello di Steffi Graff e proprio su questo dichiara: “Steffi Graf è una delle più grandi leggende del tennis, sono lusingato di poter battere il suo record. Sono fiero di essere il numero uno, devo ringraziare tutti i componenti del il mio team. Loro sono la vera chiave del mio successo nel tennis e nella vita. Il mio sogno da bambino era vincere Wimbledon e diventare n°1 del mondo. Quando ci sono riuscito nel 2011 ho dovuto rivedere i miei obiettivi”.

Un pensiero poi su uno dei maggiori e tra i più giovani protagonisti della scorsa stagione, Carlos Alcaraz: “E’ fantastico come sia riuscito ad arrivare così in alto in pochissimo tempo, dimostrando maturità dentro e fuori dal campo. Merita tutti i successi ottenuti e sta portando una freschezza importante nel mondo del tennis. Tuttavia non posso chiamarlo ancora un mio rivale, il mio principale avversario rimane ancora Nadal. Alcaraz diventerà il più grande in futuro”.