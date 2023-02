Tottenham, gli inglesi pensano a De Zerbi in caso di addio di Conte

Secondo quanto riportato dal “Telegraph” il Tottenham starebbe pensando per la panchina a Roberto De Zerbi, in caso di addio a fine stagione di Antonio Conte. L’allenatore del Brighton ha molte richieste anche dall’Italia, da squadre come Inter, Juventus, Milan e Roma, ma non sarà facile aggiudicarselo. De Zerbi infatti ha firmato un contratto di quattro anni con il Brighton, con una clausola di 13 milioni di euro da pagare per liberarsi.