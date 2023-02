Milan, Zelensky premia la fondazione rossonera per il supporto all’Ucraina. Shevchenko e Maldini sul palco

I festeggiamenti per i 20 anni di Fondazione Milan, con un evento all’Hotel Sheraton di Milano, hanno visto anche l’intervento con un videomessaggio del presidente ucraino Zelensky. Quest’ultimo ha voluto premiare simbolicamente il club rossonero per il progetto ‘Ac Milan for Peace’, un programma che ha portato un importante supporto all’Ucraina nel corso dell’ultimo anno di guerra. Proprio in queste ore ricorre infatti il primo anniversario dell’invasione russa.

Nel concreto, Ac Milan for Peace, il club e Fondazione Milan hanno istituito già a pochi giorni dallo scoppio del conflitto un canale sicuro di raccolta fondi, lanciato aste di beneficienza e raccolte di beni di prima necessità, accogliendo poi attraverso le Academy giovani rifugiati in alcune date dei camp estivi. La Fondazione ha inoltre destinato alla causa umanitaria i proventi di una nuova speciale maglia e istituito assieme al Comune di Milano un servizio telefonico in lingua ucraina. A premiare il Milan sul palco è intervenuto Andriy Shevchenko, con a suo fianco Paolo Maldini. “Il Milan e la Fondazione sono stati veri e propri amici per il mio paese in questo anno di guerra – ha commentato l’ex attaccante – Abbiamo sentito grande supporto e solidarietà, torneremo a far giocare i bambini nelle strade.”