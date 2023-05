Tre italiane finaliste in Europa: l’ultima tripletta nell’1989/1990

Tre italiane in finale in altrettante Coppe europee, un traguardo che le nostre squadre non raggiungevano dal 1993/1994. In quell’occasione finì con una doppietta milanese: il Milan vinse la Coppa dei Campioni contro il Barcellon, mentre l’Inter si aggiudicì la Coppa Uefa contro il Salisburgo; a mancare la tripletta fu il Parma, sconfitta dall’Arsenal in Coppa delle Coppe. L’unica tripletta europea delle italiane risale invece al 1989/90 quando il Milan vinse la Coppa dei Campioni, la Juve la Coppa Uefa e la Sampdoria la Coppa delle Coppe. Quest’anno ci proveranno, nel corso delle prossime tre settimane, prima la Roma, poi la Fiorentina ed infine l’Inter: i giallorossi a Budapest contenderanno l’Europa League al Siviglia, i viola sfideranno a Praga il West Ham, mentre i nerazzurri proveranno l’impresa contro il Manchester City a Istanbul.