Ingenuità negli ultimi minuti per il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi nel match d’andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Sivasspor. Il terzino sinistro è infatti stato ammonito al minuto 91′, ed era diffidato. Per questo Biraghi sarà squalificato per la gara di ritorno di giovedì 16, in casa dei turchi.