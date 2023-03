Juventus, Allegri: “Buona intensità, da migliorare negli ultimi passaggi. Chiesa? Verrà valutato”

Massimiliano Allegri ha parlato nel post partita di Juventus-Friburgo valevole per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. “I ragazzi hanno fatto una buona partita, di grande intensità e ottima tecnica. Rischiavamo di pareggiare questa partita, dobbiamo migliorare gli ultimi passaggi e le scelte di passaggio. I tempi di passaggio diventano fondamentali, altrimenti gli altri ritornano in posizione. Ci sono state occasioni dove potevano scegliere meglio”.

Poi ha continuato: “Chiesa ha sentito un fastidio da valutare, ma credo che non sia niente di grave. Abbiamo molti giocatori fuori, ma quelli che sono tornati hanno fatto bene. Fagioli ha fatto molto bene, Bonucci anche, dispiace per Kean che sarà fuori domenica, perché sarà una partita difficile e importante per noi. Bisogna tornare a vincere in campionato e avere l’atteggiamento giusto”. E pensando al ritorno: “A Friburgo non sarà semplice, ma abbiamo creato molto oggi contro di loro e questo mi fa essere positivo. Per tornare a competere per la vittoria delle competizioni ci vogliono molto caratteristiche oltre a quelle tecniche”.