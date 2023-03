Fiorentina propositiva e distratta: contro il Sivasspor è solo 1-0 nell’andata degli ottavi di Conference League

Una Fiorentina a due facce quella scensa in campo al Franchi nell’andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Sivasspor. Viola che scendono in campo subito in maniera molto offensiva, prima con Nico Gonzalez e poi con Jovic, non trovano però il gol. Al quarto d’ora Castrovilli c’entra una traversa incredibile con uno scorpione, con pochi secondi dopo Bonaventura che non trova il gol di pallonetto. Sivasspor che non esce praticamente mai dalla sua area di rigore nel primo tempo, ma si resta 0-0.

Cambia poco il canovaccio nella seconda frazione, ma verso l’ora di gioco, i turchi si affacciano nell’area avversaria, colpendo anche una traversa. Minuto 70′ e dopo un batti e ribatti il neo entrato Barak trova il gol del vantaggio con una girata mancina. Prova poi l’offensiva il Sivasspor, con la Fiorentina chiusa dietro. I turchi, nonostante i tanti tiri, non trovano il gol. Nel finale perde la testa Gradel, che si fa espellere con un rosso diretto per condotta violenta. 1-0 finale, un buon risultato, ma poteva e doveva essere un parziale maggiore. Ci sarà ancora da sudare in terra turca. E capitan Biraghi salterà il ritorno per squalifica…