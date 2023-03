Fiorentina, Bianco colpito al volto da tifoso turco: necessario l’ingresso in campo della Polizia

Alessandro Bianco, subentrato in campo nella sfida contro il Sivasspor valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, è stato colpito in volto da un tifoso turno che ha invaso il campo. Nel frattempo alcuni sostenitori della squadra di casa hanno iniziato a lanciare anche oggetti in campo, prima dell’intervento da parte della polizia turca. Gli agenti hanno protetto anche l’uscita dal campo dei giocatori gigliati al termine della gara. Bianco ha riportato una vistosa ferita al naso, curata dallo staff medico gigliato. Possibile che sull’episodio si apra un’inchiesta da parte della Uefa una volta acquisito il referto arbitrale.