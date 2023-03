Friburgo-Juventus: Allegri è una furia nel finale, la rabbia dell’allenatore (VIDEO)

di Redazione 61

La Juventus approda ai quarti di finale di Europa League 2022/2023. Dopo l’1-0 dell’andata, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa mettono la firma sullo 0-2 della trasferta in Germania per un risultato complessivo che permette ai bianconeri di passare il turno meritatamente. Non basta però il risultato a dare serenità a Massimiliano Allegri, furioso in alcuni momenti del secondo tempo dove la Juve faticava pur con un uomo in più, a causa dell’espulsione di Manuel Gulde.