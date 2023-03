Juventus, Allegri: “Importante il passaggio del turno, ma abbiamo fatto troppi errori”

Felice ma non del tutto soddisfatto Massimiliano Allegri al termine della vittoria ottenuta contro il Friburgo , che ha permesso alla Juventus di accedere ai quarti di finale di Europa League. “Importante il passaggio del turno. Abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo, ma bisogna migliorare nelle situazioni di vantaggio, dobbiamo fare scelte migliori, gestire la palla, portare la squadra avversaria nella loro metà campo. Ci siamo creati qualche difficoltà”.

Il tecnico bianconero ha poi continuato: “Sono contento per l’aspetto psicologico, non del tutto dal punto di vista della prestazione, c’è ancora tanto da migliorare . Non si possono fare errori tecnici come quelli di stasera”. E sui gol di Vlahovic e Chiesa: “Averli in condizione a livello mentale è un bel segnale, ma io guardo alla prestazione della squadra e bisogna solo migliorare”.