Giro d’Italia 2023, Groves: “Io e la mia squadra meritiamo questo successo”

La quinta tappa del Giro d’Italia 2023 è di Kaden Groves, corridore australiano della Alpecin-Deceuninck, che si è aggiudicato una tappa piena di emozioni. La tappa di Atripalda-Salerno, di 171 chilometri quindi porterà la bandiera australiana di Groves. Lo stesso corridore, subito dopo la vittoria, ha parlato ai microfoni della Rai.

Queste le parole di Groves: “La tappa è stata davvero complicata, anche a causa di queste cadute nel finale. Sono riuscito a rientrare davanti grazie ai miei compagni, che hanno svolto un ottimo lavoro per posizionarmi al meglio in vista dello sprint. Non ero felice dopo aver fallito l’occasione a San Salvo, ma una vittoria come questa mi ripaga e mi rende felicissimo. Sia io che la squadra ci meritavamo questo successo“.