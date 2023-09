Fiorentina, Barone: “Vogliamo fare molto bene in Conference League”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con il Genk nel match di Conference League. Ecco le sue parole: “Noi vogliamo fare molto bene in questa competizione, perché lo scorso anno siamo arrivati in finale senza riuscire a vincere. Vogliamo andare il più avanti possibile. In questa formazione abbiamo tre ragazzi cresciuti nel settore giovanile, questo è motivo d’orgoglio per noi. Niente gol dagli attaccanti? Dobbiamo vincencere le partite, se poi segna il terzino o il centrocampista va bene lo stesso. I nostri attaccanti sono stati scelti in sintonia con il mister. Per Beltran abbiamo fatto un ottimo investimento, lo stesso con Nzola. Dobbiamo vincere le partite, questo conta”.