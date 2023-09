Razzismo, tifoso dell’Everton insulta un giocatore dell’Arsenal: club al lavoro per individuarlo

In occasione della sfida di Premier League tra Everton e Arsenal, di scena a Goodison Park, si è verificato un brutto episodio di razzismo. Un tifoso della squadra di casa ha infatti insultato un giocatore dei Gunners. Il club ha immediatamente condannato l’accaduto in una nota, scrivendo “Il razzismo non ha posto nel nostro stadio o nelle nostre comunità“, ed ha iniziato a collaborare con le autorità per individuare il responsabile.

“L’Everton condanna ogni forma di discriminazione e cercheremo le sanzioni più forti possibili per contrastare i comportamenti antisociali e/o criminali, compresi i divieti dai club e i procedimenti penali” si legge ancora nel comunicato. Purtroppo non si tratta di un caso isolato in Premier League dato che negli scorsi mesi si erano già verificati episodi simili. Uno di questi aveva coinvolto proprio un giocatore dei Toffees, il centrocampista belga Amadou Onana.