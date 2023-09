Union Saint Gilloise-Tolosa posticipata per traffico: ecco quando comincerà

Il match tra Union Saint Gilloise e Tolosa inizierà con dieci minuti di ritardo. La partita valevole per la prima giornata del girone E di Europa League 2023/2024 comincerà alle ore 18:55 e non alle 18:45 come originariamente previsto. Il motivo? Il traffico che entrambe le squadre hanno incontrato per arrivare allo stadio. Quindi la Uefa ha accordato di posticipare il fischio di inizio di dieci minuti.