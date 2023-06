Fiorentina, allestiti tre maxi-schermi al Franchi per la finale con il West Ham: biglietti a 5 euro

La Fiorentina ha reso noto di aver messo in vendita i biglietti per il Franchi, aperto nella serata di mercoledì 7 giugno per la finale di Conference League contro il West Ham. I tagliando costano cinque euro e possono essere acquistati attraverso il sito https://acffiorentina.vivaticket.it/ e a partire da lunedì, dalle ore 10, presso il Fiorentina Point. Il club ha inoltre reso noto che lo stadio verrà aperto al pubblico nei settori di Tribuna, Maratona e Curva Fiesole, mentre orari e modalità verranno rese note nei prossimi giorni. Saranno tre i maxi-schermi allestiti al Franchi, che ospiterà i tifosi solo fino a fine partita. Dopo il fischio finale, il pubblico dovrà infatti liberarlo senza attendere che la squadra torni da Praga.