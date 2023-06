Formazioni ufficiali Parma-Cagliari: playoff Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Parma-Cagliari, match della semifinale di ritorno playoff di Serie B. Dopo il 3-2 dell’andata a favore del Cagliari, gli uomini di Pecchia cercano la rimonta in un Tardini sold out. Chi vince, raggiunge il Bari in finale e può continuare a coltivare il sogno della promozione. Ecco le scelte dei due allenatori, Pecchia e Ranieri.

Le formazioni ufficiali

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Osorio, Circati, Coulibaly; Estevez, Sohm; Man, Bernabè, Benedyczak; Vasquez. All: Pecchia.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert Azzi; Nandez, Deiola, Makoumbou; Kourfalidis; Lapadula, Luvumbo. All: Ranieri.