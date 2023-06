F1 GP Spagna 2023: doppia penalità a Gasly per impeding, sei posizioni in meno in griglia

Doppia penalità per Pierre Gasly nella gara del GP di Spagna 2023 di F1. Il pilota francese della Alpine, protagonista di un duplice impeding prima su Sainz e poi su Verstappen, è stato sanzionato dagli steward Fia (così come accaduto a Leclerc a Montecarlo) con tre posizioni in meno in griglia, penalità da moltiplicare ovviamente per due. Sono dunque sei le posizioni perse dal transalpino, che non partirà quarto ma decimo. Di conseguenza, scalano tutti gli altri di una posizione.