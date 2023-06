Cagliari-Bari, Ranieri: “Affrontiamo una squadra forte, ma vogliamo vincere. Lapadula ci sarà”

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato alla vigilia della gara contro il Bari, valevole per l’andata dei playoff di Serie B 2022/2023: “Dovremo vincere almeno una delle due gare dato che a loro bastano due pareggi. Serviranno determinazione e volontà, ma dovremo anche giocare con il cuore: è l’unica maniera per ringraziare i nostri tifosi. Stadio? Peccato non averne uno da 50mila posti visto che l’avremmo riempito“.

Ranieri ha poi aggiunto: “Il Bari è una squadra forte, ma anche in salute come dimostrato contro il Sudtirol. Tuttavia anche noi stiamo bene: rispettiamo al massimo l’avversario ma vogliamo vincere. Siamo una famiglia, se c’è una cosa che ho sempre detto ai ragazzi è che solo io posso sgridare i giocatori“.

Infine, sui singoli: “Lapadula giovedì ci sarà. Anche Mancosu sta bene e ha le stesse possibilità degli altri di giocare. Viola è l’esempio di come un calciatore che gioca poco possa essere importante. L’ho aspettato e lui ha risposto presente. Nandez è un trascinatore, come tanti altri in squadra. Luvumbo una mina vagante, ma è giovane e può diventare più riflessivo ed esperto“.