Europa League, Friburgo a valanga. Vince anche il Brighton di De Zerbi

La quinta giornata di Europa League 2023/2024 si è aperta nel tardo pomeriggio con i match delle 18:45, che hanno emanato importanti verdetti. Vittoria a valanga per il Friburgo, che travolge 5-0 l’Olympiacos e avvicina il primo posto nel girone A. Sarà quindi uno spareggio all’ultima giornata con il West Ham, dove in palio ci sarà il primo posto nel girone che garantisce un posto diretto negli ottavi di finale a differenza del secondo posto che condurrà invece ai playoff. Gli Hammers infatti hanno sofferto ma alla fine hanno vinto 1-0 sul campo dei serbi del Backa Topola grazie al gol di Soucek al minuto 89. Sicuro del passaggio del turno anche il Brighton di Roberto De Zerbi, che nel girone B ha superato per 1-0 l’AEK grazie al rigore trasformato da Joao Pedro al 55′. Situazione molto aperta nel gruppo C, dove cade il Betis per mano dello Sparta Praga.

EUROPA LEAGUE: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

In Conference League invece sorridono tra le altre Club Brugge e Bodo Glimt, che si affronteranno per il primo posto dopo aver battuto rispettivamente il Besiktas per 5-0 e il Lugano per 5-2. Dinamica simile per Gent e Maccabi Tel Aviv, mentre il Viktoria Plzen continua la sua marcia a punteggio pieno con l’1-0 sul campo del Ballkani.

CONFERENCE LEAGUE: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE