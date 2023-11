Servette-Roma, Tiago Pinto: “Futuro Lukaku? E’ presto, c’è tempo”

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del match di Europa League che vede i giallorossi impegnati sul campo del Servette. Le domande sono soprattutto sul futuro di Romelu Lukaku, su sui però Pinto frena: “E’ presto per parlarne, c’è tempo e ora sta facendo bene qui con noi. E’ felice qui, noi lo abbiamo corteggiato perchè lo volevamo fortemente. Altrimenti non sarebbe qui – spiega il dirigente giallorosso – Dybala è rimasto, ma vi chiedo di non fare come con Paulo che quando è arrivato dopo una settimana eravate già a parlare di clausola.”