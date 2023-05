Pechino Express 2023, finale stasera in tv: orario, canale e anticipazioni

La finale di Pechino Express 10 va in onda oggi, giovedì 11 maggio su Sky Uno a partire dalle 21:15. Tutto pronto per l’ultima puntata di quest’edizione, che ha visto arrivare all’atto conclusivo solamente tre coppie. Si tratta di Joe Bastianich e Andrea Belfiore (“Gli Italo Americani”), Carolina Stramare e Barbara Prezia (“Le Mediterranee”), Federica Pellegrini e Matteo Giunta (“I Novelli Sposi”). Proprio quest’ultima coppia è ancora in dubbio, dato che Federica Pellegrini ha subito un infortunio e non è certa la sua presenza in finale. Le coppie saranno chiamate a percorrere 172 chilometri: si parte dalla città di Battambang, poi traguardo intermedio di Siem Reap e infine direzione tra le meraviglie di Angkor, il sito archeologico più famoso del Paese dove sarà ubicato il traguardo finale. Gli episodi del programma sono visibili su Sky Uno, ma anche in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio e on demand su Sky Go.