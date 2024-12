Siamo a due giornate dalla fine della fase del girone della Conference League 2024/2025 e arrivano i primi verdetti dalla terza competizione Uefa per importanza: la maxi classifica si va delineando e, pian piano, andiamo a conoscere le squadre qualificate agli ottavi e quelle che invece giocheranno i playoff. Come accade per Champions ed Europa, le prime otto disputeranno direttamente gli ottavi di finale, mentre le formazioni che chiuderanno dalla nona alla ventiquattresima posizione dovranno passare per gli spareggi. Le ultime otto saranno invece eliminate.

A partire dalla quarta giornata, che si è chiusa giovedì 28 novembre, non è escluso possano già essere ufficializzate alcune qualificate alla fase a eliminazione diretta: stiamo parlando di alcune formazioni che sono già sicure di non essere eliminate, vale a dire di essere entro le prime 24 posizioni in modo aritmetico. Il loro torneo, pertanto, proseguirà anche nel 2025. Queste squadre hanno inoltre ottime chance di rientrare anche tra le prime otto e dunque di volare agli ottavi, ma c’è ancora da lottare.

LE SQUADRE QUALIFICATE ALLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA DI CONFERENCE LEAGUE

SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI

CHELSEA

SQUADRE ARITMETICAMENTE TRA LE PRIME 24

LEGIA VARSAVIA

JAGELLONIA

RAPID VIENNA

VITORIA GUIMARAES

FIORENTINA

OLIMPIJA LJUBLJIANA

LUGANO

APOEL

DJURGARDEN

SHAMROCK ROVERS

CERCLE BRUGGE

PAFOS

GENT

HEIDENHEIM

COPENAGHEN

SQUADRE QUALIFICATE AGLI SPAREGGI

IN AGGIORNAMENTO