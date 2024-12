Ci siamo: si entra nel vivo della Conference League 2024/2025 e la Fiorentina è la rappresentante italiana anche in questa edizione, dopo le due finali consecutive, purtroppo tutte e due perse, delle scorse annate. E’ terminata giovedì 19 dicembre la fase del maxi girone, che a differenza di Champions ed Europa League constava di sei e non otto partite, e nella serata interamente dedicata alla terza competizione Uefa sono arrivati i verdetti per la composizione definitiva del tabellone tennistico della fase a eliminazione diretta. Andiamo a scoprire qualcosa di più, ricordando come la Fiorentina, grazie al pari di Guimaraes, entrerà in gioco direttamente agli ottavi, saltando così gli spareggi.

Il torneo proseguirà a febbraio con la fase degli spareggi, dove si sfideranno le squadre giunte dal nono al ventiquattresimo posto. Le formazioni che hanno chiuso la classifica unica dal nono al sedicesimo posto sono teste di serie, e sfideranno una formazione classificata dalla diciassettesima alla ventiquattresima posizione. La squadra testa di serie giocherà il ritorno in casa e il sorteggio si terrà alle ore 13 di venerdì 20 dicembre a Nyon. C’è un ulteriore paletto: i potenziali avversari verranno stabiliti in base alle posizioni finali nella classifica: in questo senso, le squadre nona e decima affronteranno, per sorteggio, le formazioni giunte ventitreesima e ventiquattresima. E ancora, undicesima o dodicesima saranno accoppiate in modo randomico a ventunesima o ventiduesima, e così via.

Chi supererà lo spareggio sfiderà le otto squadre giunte dalla prima all’ottava posizione della maxi classifica in quelli che saranno gli ottavi di finale (queste ultime squadre saranno testa di serie e giocheranno il ritorno in casa). Ed è qui che entra in gioco la Fiorentina di Palladino, capace di attestarsi in terza posizione al termine delle sei partite della fase del maxi girone della Conference League. Ma quando giocheranno i viola? Scopriamo assieme tutte le date di questa prima fase dell’eliminazione diretta, con gli ottavi di finale che interessano da vicino alla Fiorentina.

LE PROSSIME DATE DELLA CONFERENCE LEAGUE

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta si giocheranno giovedì 13 febbraio per quanto riguarda l’andata e giovedì 20 febbraio per quel che concerne il ritorno. L’Uefa ha altresì precisato che sono sempre previsti possibili anticipi delle partite ad altri giorni e inversione dei campi per l’ordine casa-trasferta in caso di applicazioni di comma del regolamento. Il 21 febbraio, invece, si terra il sorteggio per la composizione del tabellone tennistico di ottavi di finale, quarti di finale e semifinali. Gli ottavi di finale si giocheranno invece giovedì 6 marzo e giovedì 13 marzo, rispettivamente andata e ritorno.

QUANDO SI TERRA’ IL SORTEGGIO E COME FUNZIONA?

Il sorteggio degli spareggi per l’eliminazione diretta della Conference League si terrà alle ore 13 di venerdì 20 dicembre a Nyon, presso la Casa del Calcio Europeo. “Per il sorteggio vengono preparate otto urne – spiega l’Uefa – con le palline contenenti i nomi delle squadre teste di serie e non teste di serie posizionati a coppie nelle corrispondenti urne contrassegnate, in base alla classifica della fase campionato. Il sorteggio inizia con le squadre non teste di serie, assegnando ciascuna squadra di una coppia di squadre non teste di serie a una delle relative posizioni predefinite nel tabellone, iniziando con le squadre classificate al 23°/24° posto e finendo con quelle al 17°/18°. Viene estratta una pallina dall’urna contenente le due squadre delle posizioni in classifica in questione (cioè le squadre classificate al 23° e 24° posto) e viene aperta per mostrare la squadra sorteggiata. La prima squadra estratta da quest’urna viene posizionata nel posto riservato sul lato argentato del tabellone. L’altra squadra non testa di serie dell’accoppiamento viene quindi estratta, svelata e assegnata al posto riservato corrispondente sul lato verde del tabellone – aggiunge l’Uefa – La stessa procedura viene eseguita con i restanti club non teste di serie. Una volta riempite nel tabellone tutte le posizioni delle squadre non teste di serie, il sorteggio prosegue con le squadre teste di serie, iniziando con l’accoppiamento 15°/16° posto. La procedura è la stessa descritta sopra per le squadre non teste di serie, con la prima squadra sorteggiata dalla relativa urna che viene collocata nel posto riservato sul lato argentato del tabellone e con la seconda assegnata al lato verde. La procedura viene ripetuta per i restanti accoppiamenti degli spareggi per la fase a eliminazione diretta – conclude l’Uefa – terminando con le squadre classificate al 9°/10° posto”. A differenza di quanto accade solitamente, fin da questo turno le squadre possono affrontare un’altra squadra appartenente alla stessa federazione nazionale. Non solo: i club possono anche affrontare avversari già incontrati durante la fase campionato.