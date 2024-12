Si alza il sipario sulla Uefa Europa Conference League 2024/2025, che prenderà il via mercoledì 10 luglio con il primo turno preliminare, primo step di un percorso che porterà fino alla finalissima del 28 maggio a Wroclaw. Per quanto riguarda le squadre italiane, ci riproverà la Fiorentina, che dopo due finali perse nelle ultime due edizioni ora punta al successo. Sportface.it vi terrà compagnia dalla prima fino all’ultima partita di questa edizione, con cronache live dei match, approfondimenti, news e tutto il necessario per restare sempre aggiornati sulla massima competizione europea. Ecco di seguito tutti i risultati della Conference League 2024/25.

CLASSIFICA

Chelsea 12 Legia 12 Jagiellonia 10 Rapid 10 Guimaraes 10 Fiorentina 9 Olimpija Lubiana 9 Lugano 9 Heidenheim 9 Shamrock Rovers 8 Cercle Brugge 7 Djurgarden 7 Apoel 7 Vikingur 7 Banja Luka 7 Hearts 6 Gent 6 Pafos 6 Copenaghen 5 Celje 4 Real Betis 4 TSC 4 Astana 4 Panathinaikos 4 St. Gallen 4 Noah 4 Omonia 3 Molde 3 The New Saints 3 Mlada Boreslav 3 HJK 3 Lask 2 Basaksehir 2 Petrocub 1 Larne 0 Dinamo Minsk 0

Fase campionato

Quinta giornata

Giovedì 12 dicembre

14.00 – Vikingur-Djurgarden

16.30 – Astana-Chelsea

18.45 – Fiorentina- Lask

18.45 – Copenaghen-Hearts

18.45 – Dinamo Minsk-Larne

18.45 – Noah-Apoel Nicosia

18.45 – Petrocub-Real Betis

18.45 – HJK-Molde

18.45 – Basaksehir-Heidenheim

18.45 – Legia Varsavia-Lugano

18.45 – Olimpia Lubiana-Cercle Brugge

21.00 – St. Gallo-Vitoria Guimaraes

21.00 – Mlada Boreslav-Jagellonia

21.00 – Gent-TSC

21.00 – Omonia Nicosia-Rapid Vienna

21.00 – Pafos-Celje

21.00 – Shamrock Rovers-Borac

21.00 – The New Saints-Panathinaikos

Quarta giornata

Mercoledì 27 novembre

Ore 16:30, Basaksehir-Petroclub 1-1 (42′ Piatek, 96′ Bors)

Giovedì 28 novembre

Ore 16:30, Astana-Vitoria Guimaraes 1-1 (40′ Kalaica, 89′ Ramirez)

Ore 18:45, Borac Banja Luka-LASK 2-1 (51′ Berisha, 82′ Despotovic, 89′ Skorup)

Ore 18:45, Celje-Jagiellonia 3-3 (7′ Zec, 34′ Pululu, 54′ Juanjo, 71′ Imaz, 78′ Hansen, 80′ aut. Dieguez)

Ore 18:45, Cercle Brugge-Hearts 2-0 (40′ Efkele, 90′ Magnee)

Ore 18:45, Dinamo Minsk-Copenaghen 1-2 (6′ Elyonoussi, 13′ Adeola, 55′ Diks)

Ore 18:45, Heidenheim-Chelsea 0-2 (51′ Nkunku, 86′ Mudryk)

Ore 18:45, Molde-APOEL 0-1 (41′ Laifis)

Ore 18:45, Noah-Vikingur Reykjavik 0-0

Ore 18:45, Panathinaikos-HJK 1-0 (33′ Toivio)

Ore 18:45, San Gallo-TSC 2-2 (31′ Cisse, 40′ Pantovic, 53′ Pantovic, 65′ Konietzke)

Ore 18:45, TNS-Djurgarden 0-1 (41′ Gulliksen)

Ore 21:00, Fiorentina-Pafos 3-2 (38′ Kouame, 53′ aut. Goldar, 68′ Jairo, 73′ Martinez Quarta, 87′ Jaja)

Ore 21:00, Lugano-Gent 2-0 (6′ Mahou, 86′ Doumbia)

Ore 21:00, Mlada Boleslav-Betis 2-1 (17 Lo Celso, 51′ Vojta, 54′ Vydra)

Ore 21:00, Olimpia Ljubljana-Larne 1-0 (67′ Durdov)

Ore 21:00, Omonia-Legia 0-3 (17′ Morishita, 77′ Szczepaniak, 86′ Kakoullis)

Ore 21:00, Rapid Vienna-Shamrock Rovers 1-1 (9′ Cvetkovic, 55′ Kenny)

Giovedì 7 novembre

Ore 15:30, Vikingur Reykjavik-Borac Banja Luka 2-0 (17′ Hansen, 23′ Gunnarsson)

Ore 18:45, Gent-Omonia 1-0 (31′ Gandelman)

Ore 18:45, HJK-Olimpia Ljubljana 0-2 (57′ Brest, 68′ Agba)

Ore 18:45, Legia Varsavia-Dinamo Minsk 4-0 (10′, 55′ Luquinhas, 51′ rig, 59′ Gual)

Ore 18:45, Pafos-Astana 1-0 (87′ Anderson Silva)

Ore 18:45, Petrocub-Rapid Vienna 0-3 (13′ Bolla, 53′, 79′ Burgstaller)

Ore 18:45, Shamrock Rovers-TNS 2-1 (14′ Williams, 23′ Kenny, 38′ Watts)

Ore 18:45, TSC-Lugano 4-1 (4′, 62′ Stanic, 59′, 83′ Pantovic, 61′ Belhadj)

Ore 21:00, APOEL-Fiorentina 2-1 (37′ Donis, 45’+1 Abagna, 74′ Ikone)

Ore 21:00, Betis-Celje 2-1 (75′ Natan, 81′ Matko, 90’+4 Juanmi)

Ore 21:00, Chelsea-Noah 8-0 (12′ Adarabioyo, 13′ Guiu, 18′ Disasi, 21′ e 41′ Joao Felix, 39′ Mudryk, 69′ e 76′ Nkunku)

Ore 21:00, Djurgarden-Panathinaikos 2-1 (17′ Djuricic, 49′ Gulliksen, 74′ Hummet)

Ore 21:00, Copenhagen-Basaksehir 2-2 (26′ Keny, 79′ Chiakha, 80′ Piatek, 83′ Chiakha)

Ore 21:00, Guimaraes-Mlada Boleslav 2-1 (40′ Silva, 59′ Viondi, 72′ Kusej)

Ore 21:00, Hearts-Heidenheim 0-2 (57′ Conteh, 89′ Schoppner)

Ore 21:00, Jagiellonia-Molde 3-0 (6′ Pululu, 60′ e 75′ Hansen)

Ore 21:00, Larne-St. Gallen 1-2 (4′ aut.Diaby, 29′ Gortler, 79′ Vandermersch)

Ore 21:00, LASK-Cercle Brugge 0-0



Seconda giornata

Giovedì 24 ottobre

Ore 16:30, Vikingur-Cercle Brugge 3-1 (16′ Olaigbe, 17′ Sigurpalsson, 76′ Djuric, 83′ Vatnhamar)

Ore 18:45, Gent-Molde 2-1 (24′ Fadiga, 78′ Daehli, 90+5′ Brown)

Ore 18:45, Djurgarden-Vitoria 1-2 (58′ Manu, 62′ Stensson, 79′ Santos)

Ore 18:45, Apoel-Borac 0-1 (63′ Savic)

Ore 18:45, Rapid-Noah 1-0 (31′ Beljo)

Ore 18:45, Hearts-Omonia 2-0 (16′ Forrest, 23′ Spittal)

Ore 18:45, St. Gallen-Fiorentina 2-4 (23′ Mambimbi, 50′ Martinez Quarta, 54′ e 69′ Ikone, 62′ Gortler, 90+3′ Gosens)

Ore 18:45, Panathinaikos-Chelsea 1-4 (22′ e 55′ Joao Felix, 49′ Mudryk, 59′ rig. Nkunku, 69′ Pellistri)

Ore 18:45, Jagiellonia-Petrocub 2-0 (69′ e 72′ Pululu)

Ore 18:45, Celje-Basaksehir 5-1 (5′ Svetlin, 30′ Brnic, 34′ Seslar, 51′ e 77′ Kucys, 75′ Pelkas)

Ore 18:45, Larne-Shamrock Rovers 1-4 (3′ Burns, 24′ Kenny, 30′ aut. Cosgrove, 48′ Gallagher, 54′ Burke)

Ore 21:00, Real Betis-Copenaghen 1-1 (8′ Ezzalzouli, 77′ rig. Diks)

Ore 21:00, Helsinki-Dinamo Minsk 1-0 (46′ Moller)

Ore 21:00, Olimpija-LASK 2-0 (14′ Blanco, 80′ Schwaizer)

Ore 21:00, TNS-Astana 2-0 (40′ Holden, 78′ McManus)

Ore 21:00, Mlada Boreslav-Lugano 0-1 (38′ Steffen)

Ore 21:00, TSC-Legia Varsavia 0-3 (11′ Kaputska, 47′ Luquinhas, 62′ Chodyna)

Ore 21:00, Pafos-Heidenheim 0-1 (25′ Mainka)

Prima giornata

Mercoledì 2 ottobre

Ore 16:30, Basaksehir-Rapid Vienna 1-2 (43′ e 46′ Schaub, 45+2′ Piatek)

Ore 16:30, Vitoria-Celje 3-1 (7′ Samu, 36′ Gustavo, 62′ Tiago Silva, 90+1′ Matko)

Giovedì 3 ottobre

Ore 18:45, Molde-Larne 2-0 (51′ Eikrem, 78′ Brynhildsen)

Ore 18:45, Legia Varsavia-Real Betis 1-0 (23′ Kapuadi)

Ore 18:45, Heidenheim-Olimpija Lubiana 2-1 (6′ Beck, 77′ Blanco, 83′ Wanner)

Ore 18:45, Omonia-Vikingur 4-0 (51′ Coulibaly, 81′, 90′ Kakoullis, 86′ Moubarak)

Ore 18:45, Astana-TSC 1-0 (15′ Kazukolovas)

Ore 18:45, Cercle Brugge-St. Gallen 6-2 (3′ Minda, 25′, 43′, 54′ rig. Denkey, 58′ Csoboth, 63′, 68′ Magnee, 81′ Mambimbi)

Ore 18:45, Dinamo Minsk-Hearts 1-2 (21′ Alfred, 37′ aut. Politevich, 90’+4 Dhanda)

Ore 18:45, Noah-Mlada Boleslav 3-0 (58′ Aias, 76′ Pinson, 90’+5 Ihler)

Ore 21:00, Chelsea-Gent 4-2 (12′ Veiga, 46′ Neto, 50′ Watanabe, 63′ Nkunku, 70′ Dewsbury-Hall, 90′ Gandelman)

Ore 21:00, Copenaghen-Jagiellonia 1-2 (12′ Hatzidiakos, 51′ Pululu, 90’+7 Churlinov)

Ore 21:00, Fiorentina-The New Saints 2-0 (65′ Adli, 69′ Kean)

Ore 21:00, Lask-Djurgarden 2-2 (26′ Berisha, 49′ Flecker, 57′ Priske, 65′ Nguen)

Ore 21:00, Shamrock-Apoel 1-1 (58′ Laifis, 90’+2 Watts)

Ore 21:00, Lugano-Helsinki 3-0 (34′ Papadopoulos, 56′ Marques, 90’+1 Correia)

Ore 21:00, Petrocub-Pafos 1-4 (26′ rig. Lungu, 33′, 52′ Correia, 37′ Jaja, 82′ Name)

Ore 21:00, Borac-Panathinaikos 1-1 (11′ Bakasetas, 50′ Despotovic)

Play-off

RITORNO

Mercoledì 28 agosto

ore 18.00 – Gent-Partizan 1-0 (88′ Delorge)

ore 18.00 – Basaksehir-St. Patrick’s 2-0 (64′ Sahiner, 82′ Kemen)

Giovedì 29 agosto

ore 16.00 – Astana-Brann 3-0 (61′ Geoffrey, 80′ Geoffrey, 91′ Karimov)

ore 18.00 – Zire-Omonia Nicosia 1-0 (79′ Raphael)

ore 18.00 – HJK-Klaksvik 1-2 (57′ Frederiksberg, 90′ Tomas, 93′ Erwin)

ore 18.30 – Ruzomberok-Noah 3-1 (10′ Luteran, 47′ Hladik, 71′ Boda, 88′ Matheus)

ore 19.00 – Pafos-Cluj 3-0 (28′ Jaja, 31′ Goldar, 49′ Tankovic)

ore 19.00 – Paksi-Mlada Boleslav 0-3 (38′ Pawo, 55′ Kralik, 92′ Pulkrab)

ore 19.00 – Olimpija Lubiana-Rijeka 5-0 (2′ Schwaizer, 13′ Thalisson, 35′ Kojic, 45′ Thalisson, 47′ Schwaizer)

ore 19.00 – Trabzonspor-St. Gallo 5-6 d.c.r. (31′ Schmidt, 52′ Destan)

ore 19.30 – TNS-Panevezys 0-0

ore 20.00 – Zrinjski-Vitoria 0-4 (32′ Manu, 42′ Santos, 45+4′ Oliveira, 71′ Gustavo)

ore 20.00 – Panathinaikos-Lens 2-0 (62′ Pellistri, 85′ Tete)

ore 20.00 – Cercle Brugge-Wisla Krakow 1-4 (15′ Uryga, 18′ Kiss, 73′ Gogol, 78′ Felipe Augusto, 94′ Zwolinski)

ore 20.00 – Drita-Legia Varsavia 0-1 (91′ Pekhart)

ore 20.00 – Kilmarnock-Copenaghen 1-1 (16′ Petkins, 68′ aut. Mayo)

ore 20.00 – UE Coloma-Vikingur 0-0

ore 20.15 – Celje-Pyunik 4-1 (22′ Nemanic, 42′ Bobicanec, 63′ Cociuc, 74′ Kucys, 85′ Kucys)

ore 20.15 – Maribor-Djurgarden 0-1 (4′ Hummet)

ore 20.30 – Servette-Chelsea 2-1 (14′ rig. Nkunku, 32′ Guillemenot, 72′ Crivelli)

ore 20.30 – Heidenheim-Hacken 3-2 (30′ Pieringer, 59′ Inoussa, 79′ Agbonifo, 84′ Wanner, 92′ Honsak)

ore 21.00 – Larne FC-Lincoln Red Imps 3-1 (20′ Lopes, 30′ rig. Ryan, 43′ rig. Ryan, 83′ Ryan)

ore 21.00 – Betis-Kryvbas 3-0 (39′ Ruibal, 41′ Ezzalzouli, 43′ Ezzalzouli)

ore 21.00 – Puskas Akademia-Fiorentina 5-6 d.c.r. (14’st Kean, 51’st Nagy (rig))

ANDATA

Martedì 20 agosto

ore 18.00 – Noah-Ruzomberok 3-0 (4′ Gregorio, 79′ (R) Manvelyan, 90’+2 Aias)

Mercoledì 21 agosto

ore 18.45 – Vitoria-Zrinjski 3-0 (46′ Mangas, 51′ Borevkovic, 88′ Mendes)

Giovedì 22 agosto

ore 18.00 – Mlada Boleslav-Paksi 2-2 (65′ Kinyik, 80′ Bode, 85′ Papp, 97′ Ladra)

ore 18.00 – Legia Varsavia-Drita 2-0 (56′ Kramer, 83′ Gual)

ore 18.00 – Pyunik-Celje 1-0 (59′ Buhari)

ore 18.30 – Panevezys-TNS 0-3 (52′ Davies, 64′ Williams, 91′ Clark)

ore 19.00 – Djurgarden-Maribor 1-0 (69′ Nguen)

ore 19.00 – Brann-Astana 2-0 (12′ Myhre, 70′ Finne)

ore 19.00 – Copenaghen-Kilmarnock 2-0 (77′ Diks, 96′ Falk)

ore 19.00 – Hacken-Heidenheim 1-2 (31′ Conteh, 36′ Rygaard, 65′ Scienza)

ore 19.00 – Omonia Nicosia-Zire 6-0 (13′ Khammas, 34′ Semedo, 46′ Stepinski, 54′ Stepinski, 60′ Evandro, 70′ Semedo)

ore 19.30 – Cluj-Pafos 1-0 (17′ Korenica)

ore 20.00 – Kryvbas-Betis 0-2 (13′ Avila, 62′ Rodri)

ore 20.00 – Rijeka-Olimpija Lubiana 1-1 (33′ Ivanovic, 76′ Schwaizer)

ore 20.00 – Fiorentina-Puskas Akademia 3-3 (9′ rig. Nagy, 12′ Soisalo, 45+3′ Sottil, 67′ Martinez Quarta, 75′ Kean, 90′ Golla)

ore 20.00 – Vikingur-UE Coloma 5-0 (29′ Hansen, 53′ rig. Ingimundarson, 66′ Vatnhamar, 75′ Ingimundarson, 96′ Hansen)

ore 20.00 – Lincoln Red Imps-Larne 2-1 (16′ Lusty, 23′ Gomez, 42′ Joe)

ore 20.15 – Partizan Belgrado-Gent 0-1 (16′ Gandelman)

ore 20.30 – Wisla Krakow-Cercle Brugge 1-6 (8′ Minda, 11′ Somers, 37′ Ravych, 47′ Denkey, 55′ Ouattara, 82′ Olaigbe, 84′ Rodado)

ore 20.45 – St. Patrick’s-Basaksehir 0-0

ore 20.45 – Klaksvik-HJK 2-2 (14′ Erwin, 55′ rig Frederiksberg, 63′ Hansson, 92′ Erwin)

ore 21.00 – Chelsea-Servette 2-0 (50′ rig Nkunku, 76′ Madueke)

ore 21.00 – Lens-Panathinaikos 2-1 (4′ Frankowski, 34′ Said, 53′ Ioannidis)

ore 21.00 – St. Gallo – Trabzonspor 0-0

Terzo turno di qualificazione

RITORNO

Martedì 13 agosto

ore 18.30 – Paide-Hacken 1-1 (7′ Lundqvist, 33′ Saarma)

ore 20.45 – FK Mornar-Paksi 2-2 (14′ Windecker, 18′ aut. Lenzser, 60′ Zoric, 86′ Balogh)

Mercoledì 14 agosto

ore 18.00 – Astana-Corvinul Hunedoara 6-1 (13′, 68′ Charles, 57′, 76′ Tomasov, 73′ Gripshi, 78′ Neacsa, 84′ Astanov)

ore 18.00 – Fehervar-Omonia Nicosia 0-2 (28′ Semedo, 90’+5 Kakoullis)

Giovedì 15 agosto

ore 18.00 – Sabah FK-St. Patrick’s 0-1 (48′ Elbouzedi)

ore 18.00 – Legia Varsavia-Brondby 1-1 (38′ (R) Wass, 45’+3 Pankov)

ore 18.00 – Flora-Vikingur 1-2 (6′ Thrandarson, 36′ Hansen, 52′ Soomets)

ore 18.00 – Pyunik-Ordabasy 1-0 (66′ Otubanjo)

ore 18.30 – Zire-Osijek 4-3 dcr (2-2 – 37′ Jugovic, 54′ (R) Aliyev, 81′ Matkovic, 90′ Volkovi)

ore 19.00 – Tromso-Kilmarnock 0-1 (11′ Aut Sjkaervik)

ore 19.00 – Hapoel Be’er Sheva-Mlada Boleslav 2-4 (11′ Ahmed, 42′ Turgeman, 49′, 82′ Ladra, 59′ Kralik, 90′ Kusej)

ore 19.00 – Djurgarden-Ilves 3-1 (14′ Sabovic, 30′ Riski, 43′ Hummet, 52′ Stahl)

ore 19.00 – Pafos-CSKA Sofia 4-0 dts (90’+7 Luckassen, 94′ Jaja, 100′ Andersen, 118′ Aut. Daskalov)

ore 19.00 – Brann-St Mirren 3-1 (6′ Soltvedt, 74′ Iacovitti, 85′ Myhre, 88′ Heggebo)

ore 19.00 – Cluj-Maccabi Petach Tikva 1-0 (50′ Kresic)

ore 19.00 – Sheriff-Olimpija Lubiana 0-1 (88′ (R) Motika)

ore 19.00 – Banik-Copenaghen 2-2 dcr (1-0 – 42′ Prekop)

ore 19.30 – AEK Atene-Noah 1-0 (90’+2 Zuber)

ore 19.45 – Basaksehir-Iberia 2-0 (50′ Piatek, 62′ Pelkas)

ore 20.00 – Vojvodina-Maribor 3-4 dcr (1-0 – 26′ Crnomarkovic)

ore 20.00 – Drita-Auda 3-1 dts (75′ (R) Krasniqi, 91′ Gaye, 102′ Broja, 115′ Dabiqaj)

ore 20.00 – Zrinjski-Botev Plovdiv 2-0 (39′ Mulahusejnovic, 83′ Kis)

ore 20.30 – Wisla Krakow-FC Spartak Trnava 12-11 dcr (3-1 – 42′ (R) Rodado, 60′ Starzynski, 98′ Uryga, 107′ Duris)

ore 20.30 – Gent-Silkeborg 3-2 dts (33′, 51′ (R) Adamsen, 38′ Dean, 90’+3, 118′ Gandelman)

ore 20.30 – Slask Wroclaw-St. Gallen 3-2 (21′ Toma, 41′ Schwarz, 43′ Samiec-Talar, 45’+3 Petlov, 90’+18 (R) Geubbels)

ore 21.00 – Puskas Akademia-Ararat Armenia 3-3 (8′, 47′ Nagy, 40′ Serobyan, 44′ Harutyunyan, 85′ Duarte, 90’+4 Favorov)

ore 21.00 – Hajduk Spalato-Ruzomberok 0-1 (7′ Aut. Sarlija)

ore 21.00 – Larne-Ballkani 4-2 dcr (0-1 – 45′ (R) Hamidi)

ore 21.00 – FK Decic-HJK 4-5 dcr (2-1 – 26′ Puleio, 43′ Plange, 90’+4 Masovic)

ore 21.15 – Vitoria-Zurich 2-0 (58′ M.Silva, 70′ Arcanjo)

ANDATA

Mercoledì 7 agosto

ore 19:00 – Copenaghen-Ostrava 1-0 (91′ Froholdt)

ore 19:00 – Hacken-Paide 6-1 (5′ e 6′ Amane, 32′ Ceesay, 35′ Layouni, 64′ Inoussa, 89′ Agbonifo, 91′ Layouni)

ore 19:00 – Paks-Mornar 3-0 (59′ Bode, 90+9′ Szabo, 90+10′ Toth)

ore 20:30 – St Gallen-Slask 2-0 (5′ Akolo, 41′ Geubbels)

Giovedì 8 agosto

ore 17.00 – Ararat Armenia-Puskas Akademia 0-1 (89′ Soisalo)

ore 17.00 – Ordabasy-Pyunik 0-1 (56′ Otubanjo)

ore 17.00 – Auda-Drita 1-0 (8′ Tavares)

ore 18.00 – Iberia-Basaksehir 0-1 (87′ Davidson)

ore 18.00 – HJK-FK Decic 1-0 (49′ Erwin)

ore 18.00 – Ilves-Djurgarden 1-1 (57′ Wikheim, 65′ Riski)

ore 18.00 – Mlada Boleslav-Hapoel Be’er Sheva 1-1 (39′ rig. Vydra, 50′ Yosefi)

ore 18.30 – Ruzomberok-Hajduk Spalato 0-0

ore 18.30 – Silkeborg-Gent 2-2 (49′ rig., 90’+6 Adamsen, 61′ aut. Ganchas, 90’+3 Dean)

ore 19.00 – Brondby-Legia Varsavia 2-3 (19′ Bundgaard, 24′ Pekhart, 35′ Kvistgaarden, 70′ Luquinhas, 86′ Morishita)

ore 19.00 – Zurich-Vitoria 0-3 (54′ Mangas, 87′ aut. Gomez, 90’+3 Oliveira)

ore 19.00 – Olimpija Lubiana-Sheriff 3-0 (45’+4 rig. Lucas, 66′ Doffo, 84′ Sualehe)

ore 19.00 – Omonia Nicosia-Fehervar 1-0 (60′ Stepinski)

ore 19.30 – Cska Sofia-Pafos 2-1 (10′ Tankovic, 29′ Ilievski, 51′ rig. Cantanhede)

ore 20.00 – Botev Plovdiv-Zrinjski 2-1 (35′ Akere, 77′ Cuze, 79′ Maras)

ore 20.00 – Corvinul Hunedoara-Astana 1-2 (37′ Manolache, 62′ Camara, 81′ Charles)

ore 20.00 – Ballkani-Larne 0-1 (89′ Donnelly)

ore 20.00 – Kilmarnock-Tromso 2-2 (6′ Vassell, 50′ Romsaas, 64′ Nordas, 90’+3 Wales)

ore 20.00 – Maccabi Petach Tikva-Cluj 0-1 (9′ Muhar)

ore 20.00 – Osijek-Zire 1-1 (38′ Matkovic, 90’+6 rig. Utzig)

ore 20.15 – Maribor-Vojvodina 2-1 (59′ Ilicic, 77′ Sery, 90’+8 Soudani)

ore 20.15 – Vikingur-Flora 1-1 (22′ rig. Lepik, 40′ Ingimundarson)

ore 20.30 – Spartak Trnava-Wisla Krakow 3-1 (26′ Rodado, 47′, 68′ Duris, 60′ Azango)

ore 20.45 – St Mirren-Brann 1-1 (75′ Myhre, 90′ Olusanya)

ore 20.45 – St. Patrick’s-Sabah 1-0 (35′ Palmer)

Secondo turno di qualificazione

ANDATA

Martedì 23 luglio

ore 18.00 – FC Ballkani-Hamrun 0-0

ore 20.00 – Differdange-Ordabasy 1-0 (37′ Jorginho)

ore 21.00 – Virtus-Flora 0-0

Mercoledì 24 luglio

ore 18.00 – Riga-Slask 1-0 (7′ Niang)

ore 19.00 – Dinamo Batumi-Decic 0-2 (62′ e 66′ Camaj)

ore 19.00 – Struga-Pyunik 2-1 (8′ Ibraimi, 23′ Villela, 73′ Spirovski)

ore 20.00 – AEK-Inter Escaldes 4-3 (6′ Ljubicic, 20′ Garcia, 31′ Gacinovic, 53′ Moukoudi)

ore 20.45 – Cliftonville-Auda 1-2 (32′ Ogunniyi, 39′ Conlan, 76′ Taiwo)



Giovedì 25 luglio

ore 18.00 – Ilves-Austria Vienna 2-1 (51′ Haarala, 88′ Riski, 90′ Lucas Galvao)

ore 18.00 – Mlada Boleslav-Transinvest 2-0 (27′ Ladra, 38′ Kusej)

ore 18.30 – G.A. Eagles-Brann 0-0

ore 19.00 – Basaksehir-La Fiorita 6-1 (5′ Ozcan, 13′ Davidson, 29′ Figueiredo, 43′ Kemen, 49′ Figueiredo, 58′ Greco, 71′ Piatek)

ore 19.00 – Breidablik-Drita 1-2 (3′ Manaj, 23′ Tusha, 71′ Thorvaldsson)

ore 19.00 – Brondby-KF Llapi 6-0 (16′ Suzuki, 20′ Omoijuanfo, 24′ Bundgaard, 40′ Nartey, 88′ Kvistgaarden, 90′ Schwartau)

ore 19.00 – CFR Cluj-Neman 0-0

ore 19.00 – CSKA 1948 Sofia-Buducnost 1-0 (44′ Karagaren)

ore 19.00 – Djurgarden-Niedercorn 3-0 (21′ Wikheim, 27′ e 61′ Hummet)

ore 19.00 – Dnipro-1-Puskas Academy 0-3 a tavolino

ore 19.00 – Dudelange-Hacken 2-6 (6′ Inoussa, 21′ Layouni, 32′ Hadji, 35′ Youssef, 44′ Hadji, 45′ Layouni, 60′ Youssef, 88′ Hrstic)

ore 19.00 – Floriana-Guimaraes 0-1 (78′ Jota Silva)

ore 19.00 – Gent-Vikingur 4-1 (13′ Nielsen, 25′ Hong, 59′ Kums, 68′ De Sart, 88′ Hong)

ore 19.00 – H. Beer Sheva-Cherno More 0-0

ore 19.00 – Hajduk Split-HB Torshavn 2-0 (19′ Uremovic, 30′ Livaja)

ore 19.00 – Iberia 1999-Partizani 2-0 (31′ Nonikashvili, 57′ Sylla)

ore 19.00 – KuPS-Tromsø 0-1 (54′ Nordas)

ore 19.00 – Legia-Caernarfon 6-0 (22′ Gual, 44′ Morishita, 48′ Gual, 53′ Gual, 71′ Kramer, 93′ Goncalves)

ore 19.00 – M. Haifa-Sabah Baku 0-3 (61′ Safranko, 78′ Sekidika, 88′ Aliyev)

ore 19.00 – Magpies-FC Copenhagen 0-3 (37′ Elyounoussi, 62′ Claesson, 65′ Froholdt)

ore 19.00 – Maribor-Univ. Craiova 2-0 (57′ Repas, 88′ Jakupovic)

ore 19.00 – Milsami-FC Astana 1-1 (57′ Gripshi, 90′ Koy Lupano)

ore 19.00 – Noah-Sliema 7-0 (19′ Pinson, 28′, 31′ e 56′ Gregorio, 71′ e 72′ Cinari, 90′ Ferreira)

ore 19.00 – O. Ljubljana-Zhytomyr 2-0 (56′ Florucz, 92′ Pinto)

ore 19.00 – Omonia-Torpedo Kutaisi 3-1 (41′ Coulibaly, 75′ Yansane, 78′ Coulibaly, 84′ Ewandro)

ore 19.00 – Osijek-Levadia 5-1 (8′ Yakovlev, 9′, 18′ e 27′ Mierez, 34′ Guedes, 68′ Bukvic)

ore 19.00 – Ostrava-Urartu 5-1 (15′ Ewerton, 22′ Boula, 26′ Buchta, 62′ Prekop, 82′ Klima, 94′ Tarakchyan)

ore 19.00 – Paks-AEK Larnaca 3-0 (17′ Haraszti, 61′ Toth, 74′ Otvos)

ore 19.00 – Radnicki 1923-Mornar 1-0 (72′ Aleksic)

ore 19.00 – Sarajevo-Trnava 0-0

ore 19.00 – St. Gallen-Tobol 4-1 (28′ aut. Valici, 35′ Stevanovic, 39′ Akolo, 77′ Toma, 97′ Vallci)

ore 19.00 – St. Patricks-Vaduz 3-1 (6′ e 17′ Mulraney, 65′ Del Toro, 77′ Redmond)

ore 19.00 – Stjarnan-Paide 2-1 (24′ Atlason, 73′ Atlason, 54′ Kristal)

ore 19.00 – Sumqayit-Fehervar 1-2 (20′ Abdullazada, 39′ Christensen, 52′ Spandler)

ore 19.00 – Valur-St. Mirren 0-0

ore 19.00 – Vikingur Reykjavik-Egnatia 0-1 (33′ Doukouo)

ore 19.00 – Zalgiris-Paphos 2-1 (17′ e 26′ Antal, 62′ Jairo)

ore 19.00 – Zimbru-Ararat Armenia 0-3 (23′ Serobyan, 74′ e 89′ Ocansey)

ore 19.00 – Zira-Dun. Streda 4-0 (29′ Utzig, 31′ Martins, 51′ e 53′ Volkovi)

ore 19.00 – Zrinjski-Bravo 0-1 (16′ Ivansek)

ore 19.00 – Zurigo-Shelbourne 3-0 (1′ Matthew, 29′ e 58′ Marchesano)

RITORNO

Martedì 30 luglio

ore 17.00 – Drita-Breidablik 1-0 (66′ Selmani)

ore 18.00 – Flora Tallinn-Virtus 5-2 (4′ Lepik, 68′ Benincasa, 77′ Sappinen, 88′ Mema, 92′ Allika, 97′ Allika, 120′ Kreida)

ore 18.00 – Pyunik Yerevan-Struga Trim&Lim 3-1 (16′ Deble, 45′ Kovalenko, 49′ Ibraimi, 96′ Kovalenko)

ore 20.00 – Hamrun Spartans-Ballkani 0-2 (64′ Hamidi, 76′ rig. Karrica)

ore 21.00 – FK Decic Tuzi-Dinamo Batumi 0-0

Mercoledì 31 luglio

ore 17.00 – Auda-Cliftonville 2-0 (51′ Ogunniyi, 61′ Taiwo)

ore 19.00 – Hacken-Dudelange 6-1 (4‘ Bojic, 16′ aut. Decker, 27′ Agbonifo, 45′ Hrstic, 48′ Hrstic, 52′ Nioule, 57’ Hammar)

ore 19.00 – Fehervar-Sumqayit 0-0

ore 20.30 – Spartak Trnva-Sarajevo 3-0 (15′ Duris, 42′ Duris, 94′ Karhan)

ore 20.30 – Austria Vienna-Ilves 4-4 (22′ Malone, 27′ Gruber, 30′ Ala-Myllymaki, 68′ Barry, 90′ Maenpaa)

ore 20.45 – FK Mornar Bar-Radnicki 2-1 (45′, 83′ Ondong, 90’+8 Aleksic)

Giovedì 1 agosto

ore 16.00 – Astana-Milsami Orhei 1-0 (49′ Tomasov)

ore 17.00 – Urartu-Banik Ostrava 0-2 (22′ Ewerton, 51′ Chalus)

ore 17.00 – Bravo-Zrinjski Mostar 1-3 (16′ Mulahusejnovic, 21′ Tucic, 66′ Jakovljevic, 80′ Mlinar)

ore 17.00 – Ordabasy-Differdange 4-3 (2′ Trani, 24′ Aut. Brusco, 55′ Tagybergen, 59′, 120′ Jorginho, 82′ Sadovskiy, 117′ (R) Tursynbay)

ore 17.00 – Llapi-Brondby 2-2 (42′ Gashijan, 53′ Yeboah, 61′ (R) Omoijuanfo, 66′ Aut. Mikkelsen)

ore 17.00 – Ararat Armenia-Zimbru Chisinau 3-1 (28′ Yenne, 62′ Ohajunwa, 68′ (R) Serobyan, 88′ Duarte)

ore 18.00 – Pafos-Zalgiris 3-0 (21′ Tankovic, 101′ Anderson, 118′ Dragomir)

ore 18.00 – Tobol-St. Gallen 0-1 (73′ Cissé)

ore 18.00 – Levadia Tallinn-Osijek 0-1 (63′ Pusic)

ore 18.00 – Polissya Zhytomyr-Olimpija Lubiana 1-2 (1′ Kushnirenko, 11′ Florucz, 90’+2 Durdov)

ore 18.00 – Transinvest-Mlada Boleslav 0-1 (78′ Vojta)

ore 18.00 – Sabah FK-Maccabi Haifa 3-6 (17′ Haziza, 47′ Safranko, 67′, 90′ Pierrot, 70′ Simic, 71′ Parris, 73′ Refaelov, 103′ Mickels, 112′ David)

ore 18.00 – AEK Larnaca-Paksi 0-2 (19′ Haraszti, 42′ Papp)

ore 18.30 – Inter Club d’Escaldes-AEK Atene 0-4 (29′ 74′, 86′ Garcia, 83′ Amrabat)

ore 18.30 – Paide Linnameeskond-Stjarnan Gardabaer 4-0 (29′ Ojamaa, 46′ Saarma, 57′ Ceesay, 85′ Lilander)

ore 19.00 – Caernarfon Town-Legia Varsavia 0-5 (46′ Kapustka, 48′ Jedrzejczyk, 54′ Pekhart, 72′ Nsamé, 83′ Barcia)

ore 19.00 – Torpedo Kutaisi-Omonia Nicosia 1-2 (25′ Stepinski, 47′ Yansane, 81′ (R) Semedo)

ore 19.00 – Copenaghen-Bruno’s Magpies 5-1 (17′ Bayode, 40′ (R) Diks, 54′ Froholdt, 61′, 84′ Oskarsson, 80′ Hojer)

ore 19.00 – Sliema-Noah 0-0

ore 19.00 – Universitatea Craiova-Maribor 3-2 (52′ Mitrita, 68′ Ilicic, 72′ Sierra, 82′ Jakuoovic, 90’+5 Koljic)

ore 19.00 – Tromso-KuPS 1-0 (29′ Hjerto-Dahl)

ore 19.00 – Brann-Go Ahead Eagles 2-1 (2′ Tengstedt, 42′ Finne, 62′ Pallesen Knudsen)

ore 19.00 – Progres Niederkorn-Djurgardens 1-0 (3′ Karamoko)

ore 19.30 – Cherno More Varna-Hapoel Beer Sheva 1-2 (25′, 64′ Lopes, 33′ Calcan)

ore 19.30 – Vaduz-St. Patrick’s 2-2 (22′, 76′ (R) Cavegn, 28′ Elbouzedi, 81′ Palmer)

ore 19.45 – Vikingur Gota-Gent 0-3 (64′ Mitrovic, 69′ Fernandez-Pardo, 77′ (R) Dean)

ore 20.00 – Partizani-Iberia 0-0

ore 20.00 – Neman Grodno-Cluj 0-5 (17′ Muhar, 40′, 57′ Birligea, 59′ Korenica, 90’+3 Nkololo)

ore 20.30 – DAC 1904-Zire 1-2 (25′ Utzig, 40′ Mendez, 57′ (R) Aliyev)

ore 20.30 – Slask Wroclaw-Riga 3-1 (6′ (R), 52′ Leiva, 33′ Babec, 49′ Petrov)

ore 20.45 – La Fiorita-Basaksehir 0-4 (13′, 90’+1 Piatek, 31′ Sahiner, 35′ Gureler)

ore 20.45 – Shelbourne-Zurigo 0-0

ore 20.45 – St. Mirren-Valur Reykjavik 4-1 (16′ Rooney, 52′ Olusanya, 65′ O’Hara, 75′ (R) Haraldsson, 88′ Iacovitti)

ore 21.00 – Buducnost Podgorica-CSKA Sofia 1-1 (65′ Perisic, 102′ Jeka)

ore 21.00 – Egnatia-Vikingur Reykjavik 0-2 (28′ Aut. Dulysse, 48′ Thrandarson)

ore 21.00 – Puskas Akademia-Dnipro 3-0 a tavolino

ore 21.00 – Havnar Boltfelag Torshavn-Hajduk Spalato 0-0

ore 21.15 – Vitoria-Floriana 4-0 (8′ Kaio, 11′ Fernandes, 37′, 43′ Mangas)

Primo turno di qualificazione

ANDATA

Mercoledì 10 luglio

ore 20.00 – FK Velez Mostar-Inter Club d’Escaldes 1-1 (34′ Lopez Elo, 65′ Alves Lucio)

ore 21.00 – Auda-B36 Torshavn 2-0 (12′ Taiwo, 85′ Traore)

Giovedì 11 luglio

ore 17.00 – Liepaja-Vikingur Gota 1-1 (21′ Kallsberg, 55′ Simic)

ore 17.00 – Tikves Kavadarci-Breidablik Kopavogur 3-2 (13′ Einarsson, 32′ 31′ Kristinsson, 74′ Stojkovski, 80′ Stojanov, 83′ Leo Guerra)

ore 17.00 – Aktobe-Sarajevo 0-1 (90′ Kieremeh)

ore 17.00 – FC Malisheva-Buducnost Podgorica 1-0 (67′ Brruti)

ore 17.00 – Siauliai-Levadia Tallinn 0-2 (7′ Musaba, 23′ Felipe Felicio)

ore 18.00 – Noah-Shkendija 2-0 (81′ Gregorio, 90′ Miljkovic)

ore 18.00 – Bravo-Connah’s Quay Nomads 0-1 (83′ Maher)

ore 18.00 – FC Bruno’s Magpies-Derry City 2-0 (49′ Taylor, 82′ Zuniga)

ore 18.30 – Tallinna Kalev-Urartu 1-2 (11′ Teevali, 28′ e 77′ Movsesyan)

ore 18.30 – Atletic Club Escaldes-F91 Dudelange 0-1 (17′ Bojic)

ore 19.00 – VPS-Zalgiris 1-2 (25′ Fofana, 59′ Ahiabu, 94′ Kendysh)

ore 19.00 – Una Strasser-KuPS 0-0

ore 19.00 – Torpedo Kutaisi-Tirana 1-1 (20′ autogol Mici, 87′ Haxhiu)

ore 19.00 – Floriana-Tre Penne 3-1 (50′ Guidi, 55′ Nwoko, 57′ Vella, 63′ Thiaguinho Santos)

ore 19.30 – Caernarfon Town-Crusaders 2-0 (4′ Owen, 37′ Clarke)

ore 20.00 – Partizani-Marsaxlokk 1-1 (2′ Muratay, 15′ Yuri)

ore 20.00 – Torpedo Zhodino-Milsami Orhei 2-4 (20′, 80′ Camara, 30′, 50′ Spataru, 33′ Pobudey, 89′ Ksenofontov)

ore 20.00 – Bala Town-Paide Linnameeskond 1-2 (64′ Ceesay, 92′ Medic, 94′ Ukek)

ore 20.45 – La Fiorita-Isloch Minsk 0-1 (34′ Butko)

ore 20.45 – FK Mornar Bar-Dinamo Tbilisi 2-1 (20′ Djurisic, 23′ Vusurovic, 94′ Ugrekhelidze)

ore 20.45 – Shelbourne-St Joseph’s 2-1 (1′ Coyle, 40′ Paul, 58′ Jarvis)

ore 21.00 – Stjarnan Gardabaer-Linfield 2-0 (22′, 60′ Atlason)

ore 21.00 – Valur Reykjavik-Vllaznia 2-2 (12′ Tryggvason, 23′ Krymi, 85′ Dodaj, 99′ Helmisson)

RITORNO

Mercoledì 17 luglio

ore 19.00 – B36 Torshavn-Auda 0-1 (62′ Talla)

ore 20.45 – Crusaders-Caernarfon Town 3-1 7-8 d.c.r. (24′ Mendes, 47′ Kennedy, 49′ Larmour, 72′ Lowry)

Giovedì 18 luglio

ore 17.00 – KuPS-Una Strasser 5-0 (17′, 20′ Ruoppi, 51′ Vidjeskog, 75′ Diawara, 90’+1 Heinonen)

ore 17.00 – Urartu-Tallinna Kalev 2-0 (12′, 49′ Mirzoyan)

ore 18.00 – Inter Club d’Escaldes-FK Velez Mostar 5-1 (43′, 45’+1 Lopez, 54′ Orec, 57′, 85′ Berlanga, 90’+2 Andreu)

ore 18.00 – Levadia Tallinn-Siauliai 0-0

ore 18.00 – Milsami Orhei-Torpedo Zhodino 0-0

ore 18.00 – St Joseph’s-Shelbourne 1-1, 3-4 dcr (25′ Walker, 34′ Bone)

ore 18.00 – Zalgiris-VPS 1-0 (45’+4 Fofana)

ore 18.30 – Paide Linnameeskond-Bala Town 1-1, 4-3 dcr (12′ Peate, 120’+1 Hoim)

ore 19.00 – F91 Dudelange-Atletic Club Escaldes 2-0 (60′ rig., 79′ Hadji)

ore 19.00 – Dinamo Tbilisi-FK Mornar Bar 1-1 (58′ Zoric, 70′ Iobashvili)

ore 19.00 – Marsaxlokk-Partizani 1-2 (46′ Yuri, 48′ Cara, 90’+3 Keko)

ore 19.30 – Connah’s Quay Nomads-Bravo 0-2 dts (88′ Jaksic, 116′ Poplatnik)

ore 19.30 – Isloch Minsk-La Fiorita 0-1, 5-3 dcr (87′ Semprini)

ore 20.00 – Tirana-Torpedo Kutaisi 0-1 (3′ Johnsen)

ore 20.00 – Shkendija-Noah 1-2 (20′ Miljkovic, 53′ Cake, 90’+1 Pinson)

ore 20.00 – Vikingur Gota-Liepaja 2-0 (30′ Kallsberg, 43′ Justinussen)

ore 20.30 – Vllaznia-Valur Reykjavik 0-4 (13′ Sigurdsson, 16′ Tryggvason, 36′ Pedersen, 68′ Haraldsson)

ore 20.45 – Linfield-Stjarnan Gardabaer 3-2 (7′ Cooper, 57′ Atlason, 70′ Orr, 76′ Fitzpatrick, 88′ Eggertsson)

ore 20.45 – Tre Penne-Floriana 1-1 (60′ Boccioletti, 90’+5 Grech)

ore 20.45 – Derry City-FC Bruno’s Magpies 2-1 dts (38′ Connolly, 57′ Hoban, 111′ De Haro)

ore 21.00 – Buducnost Podgorica-FC Malisheva 3-0 (32′ Ivanovic, 56′ Grivic, 88′ Perisic)

ore 21.00 – Sarajevo-Aktobe 5-5 dcr (41′ Umaev, 57′ Guliashvili, 75′ Thanzarikov)

ore 21.15 – Breidablik Kopavogur-Tikves Kavadarci 3-1 (9′ Spahiu, 44′ Steindorsson, 53′ Gunnlaugsson, 85′ Kristinsson)