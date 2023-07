Champions League 2023/2024, andata secondo turno: il Bate travolge l’Aris

Netto successo del Bate Borisov che nel match di andata del secondo turno di qualificazione di Champions League batte 6-2 l’Aris e ipoteca il passaggio del turno. Lo Sheriff Tiraspol si impone 1-0 sul Maccabi Haifa, in attesa del ritorno in Israele. Vittoria per 3-2 per il Rakow contro il Qarabag, mentre il Klaksvik, dopo l’impresa del primo turno, non va oltre lo 0-0 contro l’Hacken. Pareggio per 1-1 tra Ludogorets e Olimpija Ljubljana.

I risultati

Bate-Aris 6-2

Sheriff Tiraspol-Maccabi Haifa 1-0

Rakow-Qarabag 3-2

Klaksvik-Hacken 0-0

Ludogorets-Oljmpija Ljubljana 1-1