Cluj-Lazio, Tare: “Non ci possono nè devono essere alibi”

Poco prima del match di Conference League tra Cluj e Lazio, il ds biancoceleste Igli Tare ha così parlato. Ecco le sue parole: “Non ci possono né devono essere alibi, la partita dobbiamo giocarla lo stesso. Bisogna fare il meglio possibile e cercare di qualificarci al di là dell’emergenza. Sarri sa meglio quando far giocare uno o l’altro giocatore, è giusto far girare tutta la rosa e per i giocatori cogliere le opportunità”.