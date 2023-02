Henry: “Adoro vedere giocare il Napoli, ma vorrei ammirarlo anche contro il Manchester City”

L’ex stella dell’Arsenal, Thierry Henry, durante la trasmissione post-Champions League in onda sull’emittente CBS, ha esaltato le qualità del Napoli dicendo di volerlo ammirare contro i top-club europei: “Nel campionato di Serie A nessuno può competere con loro, soltanto l’Inter è riuscito a batterli. Una squadra come queste non può essere giudicata per quello che fa in campionato; contro il Liverpool anche altre formazioni hanno fatto partite del genere in questa stagione. Adoro vedere giocare il Napoli, con Kvaratskhelia, Simeone, Lobotka, Osimhen ed una grande difesa. Mi piacerebbe vederli anche affrontare una squadra del livello del Manchester City, così da capire le reali potenzialità”: