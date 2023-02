Running, Faniel torna a gareggiare nella maratona ad Osaka

L’atleta azzurro, Eyob Faniel, torna a correre di nuovo nella maratona, questa volta ad Osaka in Giappone. Dopo circa un anno dal terzo posto di New York dunque, l’italiano percorrerà nuovamente i 42, 195 chilometri previsti. Faniel si trova già in Giappone e durante la gara nipponica dovrà vedersela con sette atleti con un primato personale sotto le 2 ore e 7 minuti. Tra questi ci sono gli etiopi Hailemaryam Kiros e Abayneh Degu, così come l’ugandese Victor Kiplangat e il keniano Moses Kibet. Appubtamento quindi per domenica, alle 9.15 locali (l’1.15 italiana).