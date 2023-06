Mondiali Under 20, Nunziata: “Tutti gli avversari sono forti, Corea squadra molto ordinata”

La Nazionale Under 20 è pronta a scendere in campo per la semifinale del Mondiale. Alle 23 gli azzurri giocheranno contro la Corea del Sud. L’allenatore degli azzurri Carmine Nunziata ha analizzato il match che aspetta i suoi ragazzi:“Arrivati a questo punto, qualsiasi avversaria sarebbe forte. In più si tratta di una partita secca, da dentro o fuori, l’ultimo ostacolo che ci separa dalla finale di questo Mondiale che, sinora, è stato entusiasmante. Comunque parliamo di quattro squadre tutte di alto livello, che hanno meritato di arrivare sin qui. Uno dei problemi, ma lo è per tutti è il recupero fisico: si gioca ogni tre giorni e l’impegno fisico è importante. La condizione è essenziale per avere la meglio sugli avversari e gioca un ruolo fondamentale nell’economia di ogni match. E’ una squadra ordinata in campo – aggiunge Nunziata – ogni giocatore esegue diligentemente il suo compito. Raramente si disuniscono, mantengono le giuste distanze tra i reparti e sono molto veloci”. Il tecnico della Corea del Sud Eun Joong Kim ha parlato della sfida con gli azzurri: “L’Italia è molto forte in attacco e noi ci difenderemo”. Una squadra che ha mostrato il suo valore nell’arco di tutta la manifestazione, battendo di misura (2-1) nel proprio girone il colosso francese pareggiando poi con Honduras (2-2) e Gambia (0-0). Ha poi superato gli ottavi superando l’Ecuador (3-2) e i quarti battendo la Nigeria (1-0). Nella Coppa d’Asia, lo scorso giugno, la Corea del Sud si è classificata alle spalle della Cina.