Braga-Fiorentina, Barone: “Commisso tiene alle sue squadre. Investimenti? Vediamo a fine anno”

“In Conference c’è bisogno di una Fiorentina molto determinata e cattiva per arrivare all’obiettivo di passare questo turno, stasera dobbiamo essere concentrati e cattivi, non perdere palla, gestire il gioco e soprattutto creare tanto e tirare in porta”. Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, prima del match a Braga in Conference League: “Commisso è molto attaccato a tutte le sue squadre, l’esperienza in Conference è molto bella e ci fa conoscere in tutta Europa. Investimenti? Arriviamo a fine campionato e vediamo cosa succederà, i conti si fanno alla fine”.