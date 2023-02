Judo, Grand Slam 2023: splendido bronzo Giuffrida a Tel Aviv

La stella di Odette Giuffrida brilla al Grand Slam 2023 di judo in scena a Tel Aviv. Nel primo giorno della rassegna, la judoka romana ha infatti conquistato una splendida medaglia di bronzo nei 52 kg, pur con qualche rammarico per la sfortunata sconfitta in semifinale. Giuffrida ha messo in scena una serie di prestazioni davvero di ottimo livello, con quattro incontri tutti risolti al golden score, battendo la belga Charline Van Snick, la brasiliana Larissa Pimenta e per il terzo posto la svizzera Fabienne Kocher.

“Sono davvero felice per come mi sono sentita e per come ho combattuto. Non nego che volevo la medaglia d’oro e potevo prenderla – sottolinea Giuffrida nelle parole riportate dalla Fijlkam –, ma la semifinale è stata molto particolare. Sono riuscita a riconcentrarmi e così ho portato a casa questa medaglia di bronzo”.

“È un bronzo che ci va strettissimo, Odette oggi stava davvero bene e ha espresso un grande judo fin dal primo incontro. Una gestione degli incontri da manuale, con attacchi precisi e fatti al momento opportuno. Il dispiacere è per l’azione simultaneo fatta in semifinale con l’atleta inglese che ha rovinato una giornata con un finale già scritto – il commento del coach azzurro Francesco Bruyere –. L’avversaria ha pescato un jolly fortuito e di dubbia interpretazione, in un incontro che fino a quel momento Odette aveva condotto magistralmente. A mente lucida sono davvero molto contento della prestazione di oggi e di quello che Odette ci ha fatto vedere questo bronzo vale sicuramente un oro che arriverà presto”.

Tra gli altri azzurri impegnati, da sottolineare la prestazione di Simone Aversa, settimo nei 60 kg all’esordio in un Grand Slam con due vittorie all’attivo, mentre Veronica Toniolo (57 kg) ha vinto contro la portoghese Monteiro, prima di cedere al golden score contro dall’ucraina Daria Bilodid. Sconfitti al primo incontro, invece, per Francesca Milani e Assunta Scutto nei 48 kg, Angelo Pantano nei 60 kg e Fabio Basile al rientro nei 66 kg.