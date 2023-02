Roma, Pinto: “Invidio il Salisburgo. Mourinho? Dobbiamo risolvere le nostre cose internamente”

“Non ho paura di dire che invidio il Salisburgo. Sono stato a pranzo con loro, hanno un progetto favoloso. Non cambia nulla se sono in Champions, in Europa League, se vincono o perdono. Noi purtroppo siamo usciti dalla Coppa Italia, giochiamo in due competizioni e vogliamo fare bene in tutte e due. Ai giocatori piace giocare questa partita, è chiaro che la Champions è una cosa e l’Europa League è un’altra”. Lo ha detto il general manager della Roma, Tiago Pinto, prima del match contro il Salisburgo in Europa League: “La lega austriaca è diversa, loro hanno fatto un grande investimento, sono bravi nello scouting. Hanno un’idea molto chiara di gioco, vanno a 100 all’ora, sono veloci, cattivi e aggressivi ma noi siamo preparati. Dobbiamo competere con loro al nostro massimo livello”.

Su Mourinho: “Incontro Mourinho tutti i giorni a tutte le ore, pranziamo assieme, mi fanno sempre la stessa domanda, bisogna capire che il nostro futuro è oggi e poi Verona, dobbiamo risolvere le nostre cose internamente”.